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Чехия забила дважды в ворота Польше за первые 3 минуты матча. Это первый поединок Сантуша у руля бело-красных
Фото: twitter.com/ceskarepre_eng
Польша к третьей минуте встречи отбора на Евро-2024 уступала сборной Чехии в два мяча. Голами отличились Томаш Чванчара и Ладислав Крейчий.
Это первый матч у руля сборной Польши для Фернанду Сантуша – бывшего менеджера сборной Португалии. Он расстался с "селесао" после чемпионата мира в Катаре и спустя время был назначен главным тренером "бело-красных".
Польша и Чехия выступают в группе Е отбора на Евро-2024, где помимо них также сборные Фарерских остравов, Албании и Молдовы.
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