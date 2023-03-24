Чехия забила дважды в ворота Польше за первые 3 минуты матча. Это первый поединок Сантуша у руля бело-красных

Польша к третьей минуте встречи отбора на Евро-2024 уступала сборной Чехии в два мяча. Голами отличились Томаш Чванчара и Ладислав Крейчий.

Это первый матч у руля сборной Польши для Фернанду Сантуша – бывшего менеджера сборной Португалии. Он расстался с "селесао" после чемпионата мира в Катаре и спустя время был назначен главным тренером "бело-красных".

Польша и Чехия выступают в группе Е отбора на Евро-2024, где помимо них также сборные Фарерских остравов, Албании и Молдовы.