Отбор на ЧЕ-2024. Австрия уверенно разгромила Азербайджан

Помимо Бельгии, с уверенной победы в группе F начала отбор и сборная Австрии. Das Team показывали хороший, зрелищный футбол в матче со сборной Азербайджана. Австрия нанесла 24 ударов против пяти у гостей (в створ 12-3), забила четыре гола, и могла больше.

Лучшим игроком матча стал Марсель Забитцер. Игрок “Манчестер Юнайтед” забил два гола, один из которых прекрасным ударом со штрафного, а также отметился ассистом. Хорошее взаимодействие показала пара форвардов Баумгартнер - Грегорич, в целом хозяева выглядели очень уверенными.

Австрия имеет очень хорошие шансы стать единоличным лидером группы F после двух туров. В понедельник команда Рангника примет на своем поле Эстонию, неудачники первого тура Швеция и Азербайджан встретятся между собой, а Бельгия будет играть товарищеский матч против Германии.

Отбор к ЧЕ-2024, группа F, первый тур. Линц, “Райффайзен Арена”

Австрия – Азербайджан 4:1

Голы: Забитцер 27, Грегорич 29, Забитцер 50, Баумгартнер 69 – Махмудов 64

Австрия: Линднер – Мвене, Дансо, Траунер (Ульмер 74), Вебер (Пош 34) – Лаймер, Зайвальд, Забитцер (Любичич 74), Виммер (Кайнц 68) – Баумгартнер, Грегорич (Адаму 68)

Азербайджан: Иманов – Чафаркулиев (Алиев 46), Хасанализаде (Кривоцюк 46), Мустафазада, Хагверди – Алмейда (Исаев 77), Исрафилов (Джамалов 60) – Шейдаев, Махмудов, Кокджю (Аласгаров 46) – Дадашов

Предупреждения: Вебер 15 – Чафаркулиев 32, Махмудов 45, Алмейда 45+3, Дадашов 81