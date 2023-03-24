ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на ЧЕ-2024. Австрия уверенно разгромила Азербайджан
Игроком матча стал Марсель Забитцер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Помимо Бельгии, с уверенной победы в группе F начала отбор и сборная Австрии. Das Team показывали хороший, зрелищный футбол в матче со сборной Азербайджана. Австрия нанесла 24 ударов против пяти у гостей (в створ 12-3), забила четыре гола, и могла больше.
Лучшим игроком матча стал Марсель Забитцер. Игрок “Манчестер Юнайтед” забил два гола, один из которых прекрасным ударом со штрафного, а также отметился ассистом. Хорошее взаимодействие показала пара форвардов Баумгартнер - Грегорич, в целом хозяева выглядели очень уверенными.
Австрия имеет очень хорошие шансы стать единоличным лидером группы F после двух туров. В понедельник команда Рангника примет на своем поле Эстонию, неудачники первого тура Швеция и Азербайджан встретятся между собой, а Бельгия будет играть товарищеский матч против Германии.
???? Zwei Tore, ein Assist - verdienter Player Of The Match.— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 24, 2023
Bravo, Marcel!#GemeinsamÖSTERREICH #ÖFBApp #AZEAUT pic.twitter.com/lKWdHNjrDk
Отбор к ЧЕ-2024, группа F, первый тур. Линц, “Райффайзен Арена”
Австрия – Азербайджан 4:1
Голы: Забитцер 27, Грегорич 29, Забитцер 50, Баумгартнер 69 – Махмудов 64
Австрия: Линднер – Мвене, Дансо, Траунер (Ульмер 74), Вебер (Пош 34) – Лаймер, Зайвальд, Забитцер (Любичич 74), Виммер (Кайнц 68) – Баумгартнер, Грегорич (Адаму 68)
Азербайджан: Иманов – Чафаркулиев (Алиев 46), Хасанализаде (Кривоцюк 46), Мустафазада, Хагверди – Алмейда (Исаев 77), Исрафилов (Джамалов 60) – Шейдаев, Махмудов, Кокджю (Аласгаров 46) – Дадашов
Предупреждения: Вебер 15 – Чафаркулиев 32, Махмудов 45, Алмейда 45+3, Дадашов 81
Популярное сейчас
- Зинченко: Я благодарен Уфе, но сейчас я ничего не хочу слышать об этой стране
- Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Military Media Center показал ранее неопубликованные видеокадры военных журналистов из Бучи
- Украина присматривается. Италия – Англия 1:2. Обзор матча, видео голов
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО