Отбор на ЧЕ-2024. Чехия – Польша 3:1. У Сантуша первый блин комом

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, первый тур

24 марта, 21:45. "Фортуна Арена" (Прага)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Первый свой матч во главе сборной Греции Сантуш выиграл (против Сербии 1:0), дебютный поединок в Португалии проиграл (Франции 1:2). Но это были товарищеские встречи, а на тренерском мостике "кадры" наставник стартовал с официального матча, в котором уже на первых минутах все пошло не так.

Когда чехи открыли счет, и 30 секунд после начала матча не прошло. Цоуфал бросил из аута, а Крейчи головой сменил цифру хозяев на табло. Полный хаос в обороне поляков: концентрации им не хватало.

На третьей минуте преимущество хозяев удвоилось. Снова гол пришел с фланга, но теперь уже с левого: Юрасек прострелил, Чванчара замкнул. Звездная защита гостей, состоящая на 75% из представителей АПЛ, проспала все, что можно. Еще и Кэш травмировался на седьмой минуте и вынужденно покинул поле.

???????? Tomáš Čvančara on his debut ⚽️????#EURO2024 pic.twitter.com/DX4zyhSxT8 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 24, 2023

Сантуш нервно шагал по бровке: его команда провалила старт игры. После пропущенных поляки больше атаковали, больше создавали. На 21-й минуте удар Франковского потянул голкипер. Было мощно, но по центру. Еще через 20 минут Линетти неплохо зарядил с дальней дистанции, но Павленко снова сыграл на все 100%.

Однако чехи в компенсированное к первому тайму время могли перечеркнуть все старания соперника отыграться. Здесь в игру вступил Щенсны, сначала парировавший плотный удар Чванчары, а затем и добивание нападающего. Буквально расстреливал поляка чех.

Сделал Сантуш в перерыве еще две замены. В атаке гостей игра не слишком оживилась за счет новых игроков. Первый момент в матче после перерыва все равно был у Левандовского: Роберт пробил головой в руки голкиперу.

Минуте на 60-й Чехия перехватила инициативу. Сначала хозяева создали два хороших шанса, а затем сделали счет 3:0. И снова гол пришел из центральной зоны: именно оттуда пробивал Кухта после прострела партнера. Хаотично в обороне сегодня действовали гости.

Поляки может и хотели хоть что-нибудь продемонстрировать, но одного желания мало. Не только в обороне они действовали хаотично, но и в атаке тоже. Даже при счете 0:3 и очень относительном сопротивлении соперника удалось создать один полушанс и забить после возни в штрафной. Автор гола-престижа гостей – Шиманский.

Чехи провели равномерную игру, ошибшись только однажды при комфортном счете и в конце встречи. Поляки же играли в некую сборную португальскую солянку, которая в итоге получилась очень невкусной. Парадокс в том, что сейчас первые два места в группе Е занимают Чехия и Фарерские острова (они сыграли вничью против Молдовы в параллельном матче). Да, это все ситуативно, однако было бы сказочно так закончить.

Чехия – Польша 3:1

Голы: Крейчи 1, Чванчара 3, Кухта 64 – Шиманский 87

Чехия: Павленко – Голеш, Брабец, Крейчи – Цоуфал (Доудера 70), Крал, Соучек, Юрасек (Зелены 89) – Чванчара (Хитил 64), Гложек (Черны 89), Кухта (Барак 70)

Польша: Щенсны – Кэш, Беднарек, Кивер, Франковский – Шиманский (Залевский 64), Линетти (Шиманский 76), Карбовник (Скурас 46), Белик (Свидерский 46) – Зелинский – Левандовский

Предупреждения: Соучек 22, Брабец 37

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, первый тур

24 марта, 21:45. "Стадион Зимбра" (Кишинев)

Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)

Молдова – Фарерские острова 1:1

Голы: Николаеску 86 (пен.) – Миккельсен 27

Молдова: Райлян – Крачун, Мудрак (Кожокарь 73), Посмак – Ревенко, Раце, Каймаков, Плетике (Стине 73) – Постолаки (Моцпан 46), Дамашкан – Николаеску

Фарерские острова: Ламгауге – Йенсен, Фере (Ватнсдаль 79), Г. Ватнгамар, Давидсен – Миккельсен (Серенсен 71), С. Ватнгамар, Андреасен, М. Ольсен (Йонссон 79) – Иоганненсен (Мнени 63), К. Ольсен (Клеттскард 79)

Предупреждения: 45+1 Крачун – Г. Ватнгамар 51, Г. Серенсен 78, Ватнсдаль 85, Я. Андреасен 86, М. Ламгауге 86, Йонссон 90+5