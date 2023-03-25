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Ярость Мбаппе и Гризманна. Франция – Нидерланды 4:0. Обзор матча и видео голов
Франция - Нидерланды ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики Франции должны быть удовлетворены результатом, но нейтральных зрителей матч разочаровал. Разочаровал отсутствием конкуренции. Нидерланды оказались не готовы к темпу, предложенному им Францией. Мбаппе, Гризманн продемонстрировали настоящую спортивную ярость.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча отбора к Евро-2024.
Отбор к Евро-2024. Группа B. 1-й тур
24 марта. Стад-де-Франс, Сен-Деви
Голы: Гризманн 2, Упамекано 8, Мбаппе 21, 88
На 90+5-й минуте Депай не реализовал пенальти (вратарь)
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