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Удачный день Лукаку. Швеция – Бельгия 0:3. Обзор матча, видео голов
Швеция - Бельгия ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Олександр Приходько
Бельгия сыграла свой первый официальный матч после назначения тренером немца Тедеско. И получилось действительно поразительно: Лукаку и компания не заметили шведов.
Лукаку забил трижды. Сегодня с реализацией у него было все хорошо. Чего не скажешь о сборной Швеции вообще. За скандинавов сыграл 41-летний Златан Ибрагимович, но это малое утешение.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.
Отбор к ЧЕ-2024, группа F, первый тур. Стокгольм, “Френдс Арена”
Голы: Лукаку 35, Лукаку 49, Лукаку 83
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