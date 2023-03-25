Удачный день Лукаку. Швеция – Бельгия 0:3. Обзор матча, видео голов

Бельгия сыграла свой первый официальный матч после назначения тренером немца Тедеско. И получилось действительно поразительно: Лукаку и компания не заметили шведов.

Лукаку забил трижды. Сегодня с реализацией у него было все хорошо. Чего не скажешь о сборной Швеции вообще. За скандинавов сыграл 41-летний Златан Ибрагимович, но это малое утешение.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.

Отбор к ЧЕ-2024, группа F, первый тур. Стокгольм, “Френдс Арена”

Швеция – Бельгия 0:3

Голы: Лукаку 35, Лукаку 49, Лукаку 83