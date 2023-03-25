Провал имени Сантуш. Чехия – Польша 3:1. Видео голов и обзор матча

Польша неудачно начала не только отбор к Евро-2024, но и новый цикл. Это ведь был первый для поляков матч после назначения португальца Сантуша. С самого начала полякам пришлось страдать, ведь Чехия забила два гола уже за две стартовые минуты поединка.

В итоге ничего хорошего для Кадры не случилось. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча отбора к Евро-2024.

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, первый тур

Чехия – Польша 3:1

Голы: Крейчи 1, Чванчара 3, Кухта 64 – Шиманский 87