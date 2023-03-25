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Провал имени Сантуш. Чехия – Польша 3:1. Видео голов и обзор матча
Чехия - Польша ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польша неудачно начала не только отбор к Евро-2024, но и новый цикл. Это ведь был первый для поляков матч после назначения португальца Сантуша. С самого начала полякам пришлось страдать, ведь Чехия забила два гола уже за две стартовые минуты поединка.
В итоге ничего хорошего для Кадры не случилось. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча отбора к Евро-2024.
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа E, первый тур
Голы: Крейчи 1, Чванчара 3, Кухта 64 – Шиманский 87
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