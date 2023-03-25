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Забивали звезды. Сербия – Литва 2:0. Видео голов и обзор матча
Сербия - Литва ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Сербия провела рациональный матч против Литвы – потратила столько усилий, сколько нужно было для победы. Примечательно, что голы забивали звезды Тадич и Влахович.
Благодаря этой победе Сербия захватила лидерство в группе G. Но впереди будут более сильные соперники. Литве же будет тяжело претендовать на выход на чемпионат Европы. Задание стоит достойно играть в каждом поединке.
Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур
Сербия – Литва 2:0
Голы: Тадич 16, Влахович 53
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