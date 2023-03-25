Забивали звезды. Сербия – Литва 2:0. Видео голов и обзор матча

Сербия провела рациональный матч против Литвы – потратила столько усилий, сколько нужно было для победы. Примечательно, что голы забивали звезды Тадич и Влахович.

Благодаря этой победе Сербия захватила лидерство в группе G. Но впереди будут более сильные соперники. Литве же будет тяжело претендовать на выход на чемпионат Европы. Задание стоит достойно играть в каждом поединке.

Отбор к Евро-2024. Группа G. Первый тур

Сербия – Литва 2:0

Голы: Тадич 16, Влахович 53