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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Англии? Квиз
Будет девятый поединок между этими командами
фото - Getty Images
В воскресенье, 26 марта, национальная сборная Украины начинает свой путь в отборе на Евро-2024. Первым соперником наших соотечественников в этой кампании будет команда Англия, которая будет принимать подопечных Руслана Ротаня на столичном стадионе «Уэмбли». Это уже девятый поединок в истории противостояния этих сборных.
Перед этой игрой мы предлагаем освежить в памяти очные матчи Украины и Англии, пройдя наш тест.
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