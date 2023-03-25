Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Англии? Квиз

В воскресенье, 26 марта, национальная сборная Украины начинает свой путь в отборе на Евро-2024. Первым соперником наших соотечественников в этой кампании будет команда Англия, которая будет принимать подопечных Руслана Ротаня на столичном стадионе «Уэмбли». Это уже девятый поединок в истории противостояния этих сборных.

Перед этой игрой мы предлагаем освежить в памяти очные матчи Украины и Англии, пройдя наш тест.