Мбаппе - о победе над Нидерландами: Первый шаг вышел, но борьба в группе только началась

Национальной сборная Франции уверенно стартовали в отборе к Евро-2024, разгромив сборную Нидерландов в домашнем матче.

Лидер французов Килиан Мбаппе, который отметился дублем в данном противостоянии, подвел итоги матча, похвалив своих партнеров за отменную игру:

Мы готовились целую неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли до финала. Первый шаг вышел, но борьба в группе только началась", - заявил француз в комментарии официальному сайту УЕФА.

Стоит отметить, что после победы сборная Франции занимает первое место в отборочной группе B, имея одинаковое количество очков со сборной Греции.