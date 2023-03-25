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Дешам - о победе над Нидерландами: Это был очень хороший вечер
Наставник французов доволен
Фото: twitter.com/equipedefrance
Национальная сборная Франции уверенно стартовала в отборе к Евро-2024, разгромив сборную Нидерландов в домашнем матче.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги победного матча, прокомментировал ударную игру своих подопечных на старте отбора к Евро-2024:
"Это был очень хороший вечер. Мы действовали эффективно в обеих штрафных – это футбол наивысшего уровня.Сейчас нужно думать об Ирландии, у нас всего три дня на восстановление. Они сегодня не играли и наверняка смотрели этот матч", - сказал Дешам в комментарии официальному сайту УЕФА.
Стоит отметить, что после победы сборная Франции занимает первое место в отборочной группе B, имея одинаковое количество очков со сборной Греции.
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