Дешам - о победе над Нидерландами: Это был очень хороший вечер

Национальная сборная Франции уверенно стартовала в отборе к Евро-2024, разгромив сборную Нидерландов в домашнем матче.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги победного матча, прокомментировал ударную игру своих подопечных на старте отбора к Евро-2024:

"Это был очень хороший вечер. Мы действовали эффективно в обеих штрафных – это футбол наивысшего уровня.Сейчас нужно думать об Ирландии, у нас всего три дня на восстановление. Они сегодня не играли и наверняка смотрели этот матч", - сказал Дешам в комментарии официальному сайту УЕФА.

Стоит отметить, что после победы сборная Франции занимает первое место в отборочной группе B, имея одинаковое количество очков со сборной Греции.