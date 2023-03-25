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Куман – о 0:4 от Франции: Играли слишком наивно
За это соперник и наказал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче против Франции:
“Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно. Обидно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но сейчас не об этом. Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я обвиняю не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал больше”, - сказал Куман.
Отметим, что это был первый матч Кумана после возвращения в сборную Нидерландов. Следующую встречу "оранье" проведут против Гибралтара 27 марта в Роттердаме.
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