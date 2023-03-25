Шотландия – Кипр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Шотландия после удачной кампании Лиги наций в группе из Украиной начинает свой путь в отборе на Евро-2024. Для "сине-желтых" важно, чтобы "тартановая армия" в группе с Испанией, Норвегией, Кипром и Грузией заняла первые два места и напрямую квалифицировалась на континентальное первенство. Тогда у сборной Украины увеличится шанс на выход в плей-офф за право участия на Евро (если Италия и Англия все-таки опередят подопечных Ротаня-Реброва в квалификации). Сегодня Шотландия сыграет с Кипром.

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Отбор на Чемпионат Европы-2024

25 марта, 16:00. "Гэмпден Парк" (Глазго)

Шотландия – Кипр