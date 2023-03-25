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Магуайр: Если мы не выиграем Евро-2024 - это будет провал
Амбициозные цели
Фото: twitter.com/ManUtd
Сборная Англии ударно стартовала в отборе к Евро-2024, добыв минимальную победу над сборной Италии.
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал об амбициозных целях своей команды в отборе, заявив, что хочет выиграть Евро-2024 с национальной командой:
"Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: "Если мы не выиграем турнир, это будет провал".
Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали на матч с Италией и добились потрясающего результата.
Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть", - цитирует защитника издание 90 min.
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