Еще один футболист сборной Англии не сможет сыграть против Украины

Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит поединок против сборной Украины. Об этом сообщила английская футбольная ассоциация.

О причинах не отмечалось. Джеймс в предыдущем матче против Италии вышел на замену на 85-й минуте вместо Сака и доиграл встречу до конца.

Отметим, что это далеко не первая потеря англичан. Перед мартовским сбором стало известно, что голкипер Поуп, полузащитник Маунт и нападающий Решфорд не смогут поучаствовать в матчах против Италии и Украины. Кроме этого, во встрече с итальянцами Люк Шоу был удален, а значит пропустит поединок против "сине-желтых" из-за дисквалификации.

К матчу против Украины будут готовиться 22 игрока.

Подопечные Саутгейта и Ротаня сойдутся в поединке завтра, 26 марта, в 19:00.