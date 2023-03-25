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Еще один футболист сборной Англии не сможет сыграть против Украины
К матчу готовятся 22 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит поединок против сборной Украины. Об этом сообщила английская футбольная ассоциация.
О причинах не отмечалось. Джеймс в предыдущем матче против Италии вышел на замену на 85-й минуте вместо Сака и доиграл встречу до конца.
Отметим, что это далеко не первая потеря англичан. Перед мартовским сбором стало известно, что голкипер Поуп, полузащитник Маунт и нападающий Решфорд не смогут поучаствовать в матчах против Италии и Украины. Кроме этого, во встрече с итальянцами Люк Шоу был удален, а значит пропустит поединок против "сине-желтых" из-за дисквалификации.
К матчу против Украины будут готовиться 22 игрока.
Подопечные Саутгейта и Ротаня сойдутся в поединке завтра, 26 марта, в 19:00.
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