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Мудрик: Мы поедем на Уэмбли не просто сыграть матч. Мы поедем за победой
Амбициозно
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от поединка против Англии:
“Мы поедем на Уэмбли не просто сыграть матч. Мы поедем за победой. В противном случае мы проигрываем.
Если ты хочешь выиграть, ты можешь это сделать. А если ты хочешь ничью или просто сыграть матч, ты никогда не выиграешь”, – сказал Мудрик.
Отметим, что сборная Украины трижды играла на Уэмбли. В двух поединках "сине-желтые" потерпели поражение (0:2 и 1:2), еще в одном матче была зафиксирована ничья (1:1).
Англия и Украина начнут 26 марта в 19.00.
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