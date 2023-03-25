Мудрик: Мы поедем на Уэмбли не просто сыграть матч. Мы поедем за победой

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от поединка против Англии:

“Мы поедем на Уэмбли не просто сыграть матч. Мы поедем за победой. В противном случае мы проигрываем.

Если ты хочешь выиграть, ты можешь это сделать. А если ты хочешь ничью или просто сыграть матч, ты никогда не выиграешь”, – сказал Мудрик.