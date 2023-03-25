Без Холанда, но тоже интересно. Испания – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Испания начинает свой путь в квалификации к Евро-2024 матчем против Норвегии. Соперник, который априори опасен, ведь именно за Норвегию выступает супер-бомбардир Эрлинг Холанд. Однако этот матч форвард "Манчестер Сити" пропускает из-за травмы. Это существенно снижает шансы норвежцев на успех, но точно не сводит их к нулю.

Матч квалификации Евро-2024 состоится в субботу, 25-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Отбор на Евро-2024, группа А. 1-й тур

25 марта. Малага. "Росаледа"

Испания 21:45 Норвегия

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1