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Без Холанда, но тоже интересно. Испания – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Испания - Норвегия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Испания начинает свой путь в квалификации к Евро-2024 матчем против Норвегии. Соперник, который априори опасен, ведь именно за Норвегию выступает супер-бомбардир Эрлинг Холанд. Однако этот матч форвард "Манчестер Сити" пропускает из-за травмы. Это существенно снижает шансы норвежцев на успех, но точно не сводит их к нулю.
Матч квалификации Евро-2024 состоится в субботу, 25-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Отбор на Евро-2024, группа А. 1-й тур
25 марта. Малага. "Росаледа"
Испания 21:45 Норвегия
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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