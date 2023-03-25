Хорватия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Последний чемпионат Европы, в отличие от двух последних чемпионатов мира, не принес Хорватии выдающихся успехов. Однако команда стремится выстрелить на Евро-2024, куда сначала нужно попасть через квалификационную группу. Первый матч – против кризисного Уэльса, который учится играть без Гарета Бейла.

Матч квалификации Евро-2024 состоится в субботу, 25-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, первый тур

25 марта, 21:45. "Полют" (Сплит)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2