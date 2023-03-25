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Хорватия - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Хорватия - Уэльс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Последний чемпионат Европы, в отличие от двух последних чемпионатов мира, не принес Хорватии выдающихся успехов. Однако команда стремится выстрелить на Евро-2024, куда сначала нужно попасть через квалификационную группу. Первый матч – против кризисного Уэльса, который учится играть без Гарета Бейла.
Матч квалификации Евро-2024 состоится в субботу, 25-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа D, первый тур
Хорватия - Уэльс
25 марта, 21:45. "Полют" (Сплит)
Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
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