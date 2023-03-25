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Шотландия – Кипр 3:0. Обзор матча и видео голов
Шотландия - Кипр ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландия по итогу Лиги наций завоевала себе неплохой рейтинг, попав во вторую корзину. В итоге это дало относительно равных соперников в группе и возможность выйти на Евро-2024. Шотландия начала путь домашним матчем против Кипра и программу максимум выполнила. 3:0. Но дальше будет труднее.
Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре.
Отбор к Евро-2024. Група А. Первый тур
Шотландия - Кипр 3:0
Голы: Макгинн 21, Мактомини 87, Мактомини 90+5
Удаление: Иоанну 90+5 (Кипр)
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