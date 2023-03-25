Шотландия – Кипр 3:0. Обзор матча и видео голов

Шотландия по итогу Лиги наций завоевала себе неплохой рейтинг, попав во вторую корзину. В итоге это дало относительно равных соперников в группе и возможность выйти на Евро-2024. Шотландия начала путь домашним матчем против Кипра и программу максимум выполнила. 3:0. Но дальше будет труднее.

Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре.

Отбор к Евро-2024. Група А. Первый тур

Шотландия - Кипр 3:0

Голы: Макгинн 21, Мактомини 87, Мактомини 90+5

Удаление: Иоанну 90+5 (Кипр)