Швейцария выносит Беларусь, ничья между Израилем и Косово

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Первый тур

Тель-Авив. "Блумфильд"

: Перец 56 - Даса 36 (автогол)

Лишь однажды сборная Израиля играла на крупном турнире. На Чемпионате Мира-1970. Сейчас, опираясь на успехи клубов, каждый год играющих в групповых турнирах Еврокубков, а также сборных с возрастным ограничением (например, второе место на юношеском Евро), как и на слабость Отборочной группы, она хочет наконец-то прервать эту серию. Хотя и Косово в своей четвёртой кампании в истории не желает упускать такой шанс.

В первом тайме израильтяне играли гораздо лучше соперника. Что показывает хотя бы статистика. 11:1 по ударам по воротам, 107:38 по пасам в атакующей трети поля. Высокий прессинг и опасные "кроссы" нередко ввергали косоваров в панику. Вайссманн с семи метров замыкал прострел левого защитника Ляйднера, Соломон выскочил один-на-один. Правда, оба в ворота не попали. А потеря Шломо привела к прорыву и прострелу слева Рашицы и автоголу Дасы.

Шломо, четвёртый центральный защитник в иерархии (второй и третий травмированы), играл свой первый официальный матч за сборную в стартовом составе.

В начале второго тайма капитан Даса подарил мяч Рашице, а тот забил. Выручил хозяев ВАР, заметивший касание сразу двух рук Милота. И почти сразу же Глух и Соломон сыграли "стенку" слева, и последний выложил правее в штрафную опорнику Перецу. Однако на этом хозяева вдруг прекратили играть. Забить мог гость Целина ударом с 16-ти метров (Глазер отбил). А в концовке давил Косово. Рашица на 93-ей минуте умудрился с трех метров пробить в небеса.

Финальный свисток тель-авивские болельщики встретили оглушительным свистом.

Эту кампанию Израиль под руководством спортивного директора Йосси Бенаюна и бывшего тренера всех молодёжных и юношеских сборных страны Алона Хазана начал скандально. Многие сильные игроки не вызваны. В том числе лидер поколения Эран Захави, желавший спать в комнате в гостинице сам, на что Бенаюн и Хазан не согласились. Так что давление на них уже велико. А такой невзрачный результат в преддверии выезда в Швейцарию усилит его.

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Сербия. Нови-Сад. "Караджордже Стадиум"

: Штеффен 4, 17, 29, Джака 62, Амдуни 65

В Беларуси также не вызваны немало игроков, которых должны были. Тех, кто позволяет себе критику режима и его преступлений. 2022-ой год сборная провела слабо, проиграв, в частности, Казахстану и Азербайджану, 2021-й завершила поражением от Эстонии. А Швейцарию принимала в Сербии на пустом стадионе. Ещё и злую Швейцарию, для которой это был первый матч после 1:6 от Португалии на Чемпионате Мира. Всю эту злость Nati выместили на сопернике.

Первой забивать была должна как раз Беларусь. Хващинский получил мяч в центре штрафной. И попал в перекладину. Тут же прострел Варгаса слева, Иттен в упор попадает в стойку, а Штеффен добивает. Прострел уже Джаки слева, вратарь прервал недостаточно, и Штеффен делает дубль. Отличная комбинация с прострелом Родригеса - и Штеффен, игрок "Лугано", забивший до этого в сборной к своему 31-му году лишь один мяч, оформляет хет-трик.

Во втором тайме Джака пробил низом издали и отдал длинный пас на ход Амдуни.

Даже без травмированных лидеров атаки Шакири и Эмболо швейцарцы справились без проблем.