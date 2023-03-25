Отбор на Евро-2024. Турция справилась с Арменией Петракова в Ереване

Неудачно стартовала сборная Армении под руководством Петракова в отборе к ЕВРО-2024. Нельзя сказать, что плохо сыграли хозяева поля, но по итогу уступили они туркам. Что любопытно, не забивали футболисты принимающей стороны - только гости, которые умудрились организовать автогол. Можно сказать, что плотной была борьба, но уступили подопечные Петракова, хотя и отлично действовали в первом тайме. Приезжие сумели достичь результата за счет своего прагматичного футбола, а у армян произошли вынужденные замены, которые спутали все карты Петракову.

Стоит отметить, что преимущественно через правый фланг организовывали свои атаки хозяева поля, и на десятой минуте это привело к голу. С правого края пошел прострел к дальней стойке, Кабак хотел помочь, но в результате отправил игровой снаряд в ворота собственной команды – 1:0 в пользу Армении. Обескураживающим было начало для приезжих. Футболисты принимающей стороны продолжали атаковать, не сбавляли темп, но отличиться еще раз не получилось.



Чуть позже гостям удалось сравнять счет. Все увереннее они стали себя чувствовали от минуты к минуте. Правой ногой очень сильно ударил под правую штангу от Бегларяна Кекчю - и счет стал 1:1. Однако этот гол стал единственным в первом тайме - ближе к 45-й минуте еще Ундер попробовал издали разрядить свою пушку, но безуспешно. Завершился первый тайм со счетом 1:1 на табло, и вся борьба была впереди.



Сразу две замены было произведено в составе гостей перед вторым таймом. Актюркоглу и Озкан вышли на газон вместо Тосуна и Демирала соответственно. Почти сразу возник неплохой момент - Гюнок очень сильно и далеко ввел мяч в игру, а Ундер мог один на один с вратарем выбежать, но там защитники подоспели вовремя. Иву выбил от греха подальше за пределы игровой зоны, но вот незадача - пришлось Мкртчяну покинуть поле, а ведь он сам вынужденно заменял партнера. Вместо очередного пострадавшего в игру вступил Байрамян, и почти сразу после замены был штрафной, в результате которого Унал низом отправил снаряд к Актюркоглу, который побежал вперед и замкнул в ворота. Турки вышли вперед.



Надо быть справедливыми и отметить, что моменты у армян еще были. Во время одного из них Сперцян здорово сыграл на Бриаско, а тот разрядил по цели, однако Гюнок выручил. Далее шанс был уже у Иву, который смог неплохо освободиться от опеки, прорваться в штрафной и пробить чуть левее штанги. Однако все плавно двигалось к тому, что гости оставались победителями в данной встречи, и финальный свисток это и зафиксировал.

Таким образом, Турция получает три очка в первом матче отбора. А национальной команде Армении теперь придется постараться, чтобы в третьем туре выступить достойно (второй они пропускают). Турки же 28-го марта дома сразятся с хорватами - за этим противостоянием будет очень интересно понаблюдать.

Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Армения - Турция 1:2

Голы: Кабак 10 (аг) - Кокджу 35, Актюркоглу 64

Армения: Бегларян, Артуриян, Восканян, Ароян, Оганесян, Иву, Бриаско, Сперцян, Барсегян, Адамян, Зеларайан.

Турция: Гюнок, Кабак, Демирал, Сеюнджю, Булут, Кокчу, Кадиоглу, Чалханоглу, Тосун, Унал, Ундер.

Предупреждения: Мкртчян 45, Спецарян 49, Байрамян 65, Ароян 71, Барсегян 81 - Союнджю 39, Демирал 43, Юксек 90