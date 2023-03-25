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Неудачный дебют Петракова. Армения – Турция 1:2. Обзор матча и видео голов
Армения - Турция ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армения проиграла, но показала в этом матче достаточно конкурентный футбол. Статистика говорит о том, что шансы не проиграть у подопечных Александра Петракова точно были. Собственно, о многом говорит тот факт, что армяне первыми забили. Однако Турция все же воспользовалась своим более высоким классом и добилась необходимого и важного результата.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.
Отбор к Евро-2024, 1-й тур
Армения - Турция 1:2
Голы: Кабак 10 (аг) - Кокджу 35, Актюркоглу 64
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