Неудачный дебют Петракова. Армения – Турция 1:2. Обзор матча и видео голов

Армения проиграла, но показала в этом матче достаточно конкурентный футбол. Статистика говорит о том, что шансы не проиграть у подопечных Александра Петракова точно были. Собственно, о многом говорит тот факт, что армяне первыми забили. Однако Турция все же воспользовалась своим более высоким классом и добилась необходимого и важного результата.

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Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Армения - Турция 1:2

Голы: Кабак 10 (аг) - Кокджу 35, Актюркоглу 64