Испания - Норвегия 3:0. Затащил 32-летний дебютант

Испания ожидаемо победила Норвегию, но показала почти тот же футбол, который обеспечил ей фиаско на чемпионате мира.

Новый тренер Луис де ла Фуэнте пытался впечатлить скандинавов переводом в центр поля 35-летнего форварда "Сельты" Яго Аспаса, но эксперимент провалился и его свернули уже на 58-й минуте. Ну, а других и не было.

Де-факто мы увидели ту же Испанию Луиса Энрике, только ослабленную уходом Бускетса. Лишь на старте были проблески чего-то нового - эдакая серия неплохих атак, и после очередной Ольмо замкнул прострел Бальде.

Правда, сразу после этого свой шанс упустил Эдегор - и начался равный футбол, в котором Испания имела больше владения, но не моментов. Скажем прямо, удар Аурснеса в упор выглядел не менее остро попытки Мерино, которую в прыжке отразил Нюланд.

3 - Alejandro Balde (19 years and 158 days) is the third player under de age of 20 to assist a goal for Spain ???????? in a competitive match since at least September 2006, after Cesc Fèbregas vs Northern Ireland in 2006 (19y 125d) and Pedri vs Kosovo in 2021 (19y 126d). Premiere. pic.twitter.com/FkZu16NkvY

Еще хуже дела у Испании пошли после перерыва, когда Норвегия заиграла смелее, агрессивнее. От доминирования не осталось и следа - "Фурия" держала мяч больше для защиты, чем для атаки, и все равно "привозила".

Кепа едва вынес с линии ворот мяч после рикошета от Начо; затем идеальный шанс с линии вратарской запорол Серлот. Конечно, будь Холанд здоров, он пробил бы точнее!

Ну, а не забиваешь ты - забьет даже неидеальная Испания. Выход свежих Пино и Хоселу под уставших соперников сделал свое дело мгновенно. Два момента - два гола; скромный 32-летний дебютант из "Эспаньола" сегодня дал урок реализации и Серлоту, и Морате.

1 - Joselu Mato (32 years and 363 days) is the oldest player to score on his debut for Spain since Sep 2006, scoring his first goal after 147 seconds after coming off the bench and becoming the first substitute to score a brace on his debut for Spain since then. Brilliant. pic.twitter.com/xiSjE7zJO1