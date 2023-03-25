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Отбор на ЧЕ. Хорватия потеряла победу над Уэльсом на последних секундах
Спасительный гол гостей на счету джокера
Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа D, первый тур
"Полют" (Сплит)
Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)
Перед этим матчем хорваты были очевидными фаворитами. Они подходили к поединку в статусе бронзовых призеров ЧМ-2022, да еще играли на своем поле. Да и вообще Уэльс не должен был стать каким-либо препятствием.
Подопечные Далича не слишком умеют пробивать оборонительные стены. Они скорее любят их строить и искать шансы на контратаках, или же играть против соперников откровенно ниже уровнем. Уэльс же выстроил мощную оборону, через которую было очень трудно пройти.
За весь первый тайм хозяева создали всего один момент, но его хватило, чтобы открыть счет. И это благодаря удару с 20-ти метров: Крамарич прекрасно выиграл единоборство и потом пробил без шансов для голкипера.
The joy of scoring for #Croatia. ????— HNS (@HNS_CFF) March 25, 2023
???? Cropix#CROWAL #Family #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/C5wNiEt7Bn
Во втором тайме Уэльс уже немного прощупывал почву для контратак. Хорваты, хоть и вели в счете, но все равно бежали вперед и оставляли зоны. Благодаря этому шанс был у Джеймса, однако он пробил мимо стойки. "Шашечные" и дальше сталкивались с трудностями в создании моментов: им не хватало креатива. Единственный опасный момент после перерыва был на счету Перишича, который угодил в перекладину.
А Уэльс своего добился. Гости сравняли счет на 90+3 минуте после вбрасывания с аута: джокер Броудхед замкнул дальнюю стойку. Вымучили, просто вымучили эту ничью. Все для болельщиков, не умолкавших целый матч.
PHENOMENAL #TheRedWall ????#TogetherStronger pic.twitter.com/cBhGhgCgMI— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) March 25, 2023
Очевидный лидер группы ситуативно разместился на третьем месте. Хорваты совсем чуть-чуть не одержали тяжелую победу. Далич даже время затягивал заменой (поменял на 90+2 минуте Модрича), однако победить все равно не удалось. Несчастный случай, или же нужно играть до конца.
Далее Хорватия проведет встречу против Турции 28 марта в Бурсе. Уэльс же сыграет против Латвии. Пока еще далеко ничего не решено и все впереди, но противостояние турок и хорватов обещает быть увлекательным.
Хорватия – Уэльс 1:1
Голы: Крамарич 28 - Броудхед 90+3
Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса – Модрич (Майер 90+2), Брозович, Ковачич (Пашалич 76) – Крамарич (Влашич 76), Левая (Муса 53), Перишич
Уэльс: Уорд - Робертс, Мефам, Родон, Уильямс - Ампаду, Уилсон (Сорба 65), Рэмси (Бернс 64), Моррелл (Дж. Джеймс 90+2) - Д. Джеймс (Броудхед 64), Мур (Брэдшоу 70)
Предупреждения: Юранович 31 – Ампаду 25
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