Отбор на ЧЕ. Хорватия потеряла победу над Уэльсом на последних секундах

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, первый тур

"Полют" (Сплит)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Перед этим матчем хорваты были очевидными фаворитами. Они подходили к поединку в статусе бронзовых призеров ЧМ-2022, да еще играли на своем поле. Да и вообще Уэльс не должен был стать каким-либо препятствием.

Подопечные Далича не слишком умеют пробивать оборонительные стены. Они скорее любят их строить и искать шансы на контратаках, или же играть против соперников откровенно ниже уровнем. Уэльс же выстроил мощную оборону, через которую было очень трудно пройти.

За весь первый тайм хозяева создали всего один момент, но его хватило, чтобы открыть счет. И это благодаря удару с 20-ти метров: Крамарич прекрасно выиграл единоборство и потом пробил без шансов для голкипера.

