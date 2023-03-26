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На матче Украина – Англия будут запускать сине-желтые бумажные самолетики для привлечения внимания к потребности Киева в истребителях
Также будет раздаваться и специальная песня
Фото: Nazionale Italiana/автор невідомий
На 24-й минуте матча отбора на ЧЕ-2024 между Англией и Украиной будет проведён флешмоб. Его цель – привлечь внимание к предоставлению Киеву истребителей, сообщает журналист Николай Васильков.
Перед матчем на трибунах фанаты развернут баннер с изображением самолетика в руках Короля Чарльза ІІІ с надписью God Save The King.
Специальными движениями фаны сделают изображение Короля подвижным и привлекающим внимание журналистов и всех присутствующих на стадионе.
Затем будет звучать песня "Воздушным силам ВСУ нужны F-16", а после нее, на 24-й минуте, будут запущены самолетики сине-желтого цвета. Эти открыток будет несколько тысяч – их передадут украинским фанатам на стадионе.
Кроме этого, болельщики получат наклейки с изображением Короля и самолетика, которые можно будет расклеивать у арены.
"Цель акции – обратить внимание Короля на то, что он может и обещал дать военные самолеты для Украины", – подчеркнул Васильков.
Организаторами флешмоба является гуманитарный штаб волонтерской помощи “Рестовратор. Картофельные войска”. Также есть и соорганизаторы по английской стороне: Support Ukraine и Army SOS UK.
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