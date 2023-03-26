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Саутгейт выпустит в старте против Украины полузащитника-резервиста, зажигающего в АПЛ – СМИ
В матче с итальянцами он не играл
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Гарет Саутгейт выпустит с первых минут в матче против Украины полузащитника Джеймса Мэддисона. Об этом сообщает The Guardian.
Для футболиста "Лестера" этот матч станет первым в основном составе сборной Англии. Он уже несколько раз вызывался в сборную, но еще ни разу не играл в основе.
В общей сложности на его счету всего один матч в составе "трех львов". В ноябре 2019 года он вышел в матче против Черногории на 56-й минуте, заменив Окслейда-Чемберлена. Тогда счет был уже 5:0 в пользу англичан.
Мэддисон ехал с "тремя львами" на Чемпионат мира в Катаре, но ограничился только тремя попаданиями в заявку. Предыдущий матч с Италией он тоже просидел на скамейке для запасных.
В этом сезоне на счету Мэддисона девять голов и шесть ассистов в 20 матчах АПЛ. Он принял участие в почти 40% забитых мячей "Лестера" в чемпионате. В прошлом розыгрыше английского первенства полузащитник записал в свой актив 20 результативных действий (12+8).
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