Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

В это воскресенье украинская сборная проведет свой первый поединок в рамках отбора на Евро-2024. На выезде. Против Англии. И без постоянного главного тренера. Перед командой Руслана Ротаня сегодня стоит сложнейшая миссия, однако и сдаваться не стоит. С любым фаворитом можно достойно сражаться, имея правильный план на игру и мотивацию.

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Евро-2024, отборочный раунд, второй тур

26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли"