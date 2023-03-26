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На матче Англия – Украина будут присутствовать 87 200 болельщиков. Почти 5% из них – украинцы
У сине-желтой сборной будет ощутимая поддержка
УАФ/Павло Кубанов
На матче отбора на Чемпионат Европы-2024 между Англией и Украиной в Лондоне ожидается 87 200 болельщиков. Об этом сообщает УАФ.
В частности, 4 347 фанатов зарегистрированы как поклонники украинской команды – это число составляет почти 5% от общей суммы.
Официально стадион "Уэмбли" вмещает 90 тысяч зрителей.
Отметим, что на последнем на данный момент матчи между Англией и Украиной в Лондоне на "Уэмбли" присутствовало 68 102 зрителей. Тот поединок проходил в сентябре 2012-го года.
Матч между Англией и Украиной стартует сегодня в 19.00.
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