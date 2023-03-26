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Казахстан – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Датчане попытаются победить второй раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре Казахстан дома уступил Словении, а Дания с небольшими проблемами, но все же обыграла Финляндию. Теперь команды встретятся в первом в истории поединке в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Ранее они четырежды играли в отборе на Мундиаль (2006, 2018) и во всех случаях датчане праздновали победу.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа H, второй тур. Начало – 16:00
Казахстан – Дания
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