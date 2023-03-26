Казахстан – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

В первом туре Казахстан дома уступил Словении, а Дания с небольшими проблемами, но все же обыграла Финляндию. Теперь команды встретятся в первом в истории поединке в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Ранее они четырежды играли в отборе на Мундиаль (2006, 2018) и во всех случаях датчане праздновали победу.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа H, второй тур. Начало – 16:00

Казахстан – Дания