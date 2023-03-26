Сваток дебютировал в национальной сборной Украины

Защитник "Днепра-1" Александр Сваток дебютировал в составе сборной Украины. 28-летний футболист вышел в стартовом составе "сине-желтых" на поединок против Англии.

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Сваток уроженец Каменского Днепропетровской области. На профессиональном уровне он выступал за ФК "Днепр", "Волынь", "Зарю", хорватский "Хайдук" и сейчас защищает цвета "Днепра-1", где является капитаном команды.

На уровне сборных он выступал за юношеские команды U18 и U19, а также молодежную сборную.