Казахстан – Дания 3:2. Шок-контент прямиком из Астаны

Отбор к Евро-2024. Группа H. 2-й тур

26 марта. Астана Арена, Астана

Казахстан – Дания 3:2

Голы: Зайнутдинов 73 (п), Тагыберген 86, Аймбетов 89 – Хейлунд 21, 36

Казахстан совершил настоящую сенсацию, обыграв датчан на своём поле. Подопечные Магомеда Адиева ушли на перерыв с 0:2 на табло, но сенсационный камбек в конце второго тайма позволил "ястребам" не только сравнять счёт, но и вырвать победу.

Далекий перелёт в Астану не предвещал беды для Дании. Само собой, четыре тысячи километров, энергозатратная игра с финнами три дня назад и необходимость игры на искусственном поле внесли свои коррективы. Например, тот же Брэйтуэйт из-за хроническим проблем со здоровьем не мог играть на таком газоне.

Но в Северном дерби Дания выглядела настолько сильно, что сомневаться в исходе сегодняшней встречи не приходилось. Особенно после того, как Расмус Хейлунд снова открыл счёт на 21-й минуте, убежав от громадного экс-украинца Малого и перекинув Шацкого.

До этого новая сенсация датского футбола едва не помог Меле забить, отдав блестящую передачу пяткой в штрафную. До перерыва Хейлунд оформил дубль, забив 5-й гол в двух последних встречах. Дамсгора казахи вчетвером не удержали в собственной штрафной, и после отскока от вратаря Расмус добил мяч в пустые ворота. Казалось, дело сделано. Вопрос был лишь один – сможет ли форвард "Аталанты" оформить ещё один хет-трик.

На второй тайм Дания вышла расслабленной. Казахи немного поатаковали в дебюте, было много забросов в штрафную, но до реальной остроты дело не доходило. Гости ненадолго успокоили игру через затяжное владение, но не прислушались к тревожным звоночкам. И в последние 20 минут казахи постучали в ворота Шмейхеля с новой силой.

Бейсенбеков зарядил в штангу ударом из пределов штрафной, но по ошибке работников стадиона на табло высветилась надпись "Гол". И это предзнаменование беды датчане пропустили, продолжив снимать уставших лидеров с поля. И тут началось. Сразу после этого Винд на угловом у своих ворот сыграл рукой, позволив Зайнутдинову отыграть один гол.

В самой концовке опытный Тагыберген забил первый гол за национальную сборную, влепив в дальнюю девятку пушкой метров с 28-ми. Дания срочно пошла возвращать перевес, как пропустила снова. Ян Вороговский промчался по левому краю, навесил на Аймбетова, и тот оформил величайший камбек в истории казахстанского футбола, пробив в ближний угол Шмейхеля. 3:2.

Казахстан: Шацкий – Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский –Тагыберген, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Зайнутдинов (Исламхан, 79) – Оразов, Самородов (Аймбетов, 78)

Дания: Шмейхель – Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Меле (Р. Кристенсен, 83) – Хейбьерг, Нергор, Йенсен (Биллинг, 65) – Винд (Брэйтуэйт, 87), Дамсгор (Дарами, 65) – Хейлунд

Предупреждения: Аймбетов 89, Дарабаев 90+3, Шацкий 90+4 – Хейлунд 90+4

Удаление: Аймбетов 90+6