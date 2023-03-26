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Ярмоленко объяснил, почему он не попал в заявку сборной на матч против Англии
Помог бы сборной?
uaf.ua
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко объяснил, почему он пропускает матч отбора на Евро-2024 против Англии. Напомним, месяц назад футболист получил травму за свой клуб, после которой еще не провел ни одного матча.
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"Я постоянно разговаривал с Русланом Петровичем [Ротанем]. Он каждый день спрашивал меня. Но, как только я потренировался в общей группе два дня, я считаю, к такому матчу ты должен быть готов на все сто процентов. Сейчас я этого не чувствую. Я пропустил месяц из-за травмы. Я считаю, что сейчас в сборной есть ребята, которые готовы лучше меня, поэтому правильно будет рассчитывать на них в этой игре.
Я хочу быть с командой. Если мое присутствие как-то поможет ребятам, это будет только плюсом", - сказал Ярмоленко в комментарии УАФ.
Напомним, что матч Англия – Украина начнется в 19:00. Следите за игрой на нашем сайте в
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