Ярмоленко объяснил, почему он не попал в заявку сборной на матч против Англии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко объяснил, почему он пропускает матч отбора на Евро-2024 против Англии. Напомним, месяц назад футболист получил травму за свой клуб, после которой еще не провел ни одного матча.

"Я постоянно разговаривал с Русланом Петровичем [Ротанем]. Он каждый день спрашивал меня. Но, как только я потренировался в общей группе два дня, я считаю, к такому матчу ты должен быть готов на все сто процентов. Сейчас я этого не чувствую. Я пропустил месяц из-за травмы. Я считаю, что сейчас в сборной есть ребята, которые готовы лучше меня, поэтому правильно будет рассчитывать на них в этой игре.

Я хочу быть с командой. Если мое присутствие как-то поможет ребятам, это будет только плюсом", - сказал Ярмоленко в комментарии УАФ.