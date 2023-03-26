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Потрясающий камбэк. Казахстан – Дания 3:2. Видео голов и обзор матча
Казахстан - Дания ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.03.2023 ⋇ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дания спокойно вела в счете в два мяча против Казахстана, уже почти убедившись в получении трех очков. Но потом произошло невероятное: андердог перевернул ситуацию с ног на голову. Казахстан не просто отыгрался, но и одержал победу, забрав полноценные три очка. Такой результат дает Казахстану надежду на выход из группы.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.
Отбор к Евро-2024. Группа H. 2-й тур
26 марта. Астана Арена, Астана
Голы: Зайнутдинов 73 (п), Тагыберген 86, Аймбетов 89 – Хейлунд 21, 36
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