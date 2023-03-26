Потрясающий камбэк. Казахстан – Дания 3:2. Видео голов и обзор матча

Дания спокойно вела в счете в два мяча против Казахстана, уже почти убедившись в получении трех очков. Но потом произошло невероятное: андердог перевернул ситуацию с ног на голову. Казахстан не просто отыгрался, но и одержал победу, забрав полноценные три очка. Такой результат дает Казахстану надежду на выход из группы.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча квалификации Евро-2024.

Отбор к Евро-2024. Группа H. 2-й тур

26 марта. Астана Арена, Астана

Казахстан – Дания 3:2

Голы: Зайнутдинов 73 (п), Тагыберген 86, Аймбетов 89 – Хейлунд 21, 36