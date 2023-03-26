Дебют в сборной Молдовы откладывается. Бабогло не смог выехать за пределы Украины

Защитник сборной Молдавии Владислав Бабогло не смог попасть в расположение национальной команды на матчи квалификации Евро-2024.

У футболиста возникли некоторые юридические сложности при пересечении границы.

"Владислав Бабогло не сможет сыграть в составе сборной Молдавии в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 с Фарерскими островами и Чехией. К сожалению, из-за определённых юридических моментов наш игрок не смог выехать с Украины на время проведения встреч", — сказано в заявлении ФК "Александрия" в Инстаграм.

Отметим, что это дебютный вызов Бабогло в сборную Молдавии. Он выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдавии и принял решение выступать за сборную этой страны.