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Англия – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Все самые важные моменты матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Свой стартовый матч в квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины проводила против Англии. Эта игра стала еще и дебютной в должности главного тренера нашей команды (хотя и с приставкой "и.о.") для Руслана Ротаня.
Украинцы долго сдерживали своего более статусного соперника, однако к концу первой половины встречи англичанам удалось забить два гола за три минуты.
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Напомним, что в отборочной группе сборной Украины, кроме Англии, также Италия, Мальта и Северная Македония. Этот матч будет для Украины единственным во время мартовской международной паузы. Следующую игру главная команда страны проведет уже 16 июня против Северной Македонии в гостях.
Ранее мы сообщали, что матч против Англии
Отбор на Евро-2024
Англия – Украина 2:0
Голы: Кейн 37, Сака 40
Гол Кейна
Гол Сака
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