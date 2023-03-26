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Англия - Украина 2:0. Прогнозируемый дебют Ротаня

ЕВРО-2024
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(2 голосов)

"Сине-желтые" начинают путь в отборе на Евро-2024 с поражения

Англия - Украина 2:0. Прогнозируемый дебют Ротаня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Англия и Украина имеют достаточно интересную историю личных встреч. Команды провели два товарняка в начале века, дважды пересекались в отборах на Чемпионатах мира (с одной легендарной победой "сине-желтых" с незабитым пенальти Шевченко и голом Назаренко), а также дважды играли в рамках европейских первенств. Кому-то куда больше в память врезалась та самая игра на домашнем Евро, когда гол Девича не был засчитан даже после пересечения линии, однако мы предлагаем вспомнить недавние 4:0 в пользу "трех львов". Точнее события после четвертьфинала Евро. Это поможет ощутить разницу подходов.

Несмотря на поражение в финале Евро-2020 и дико скучный футбол от родоначальников, местная федерация выражала всяческую поддержку Гарету Саутгейту, оставив того у руля команды. Так же они поступили и после поражения в четвертьфинале недавнего Чемпионата мира. 1:2 против французов, однако ни звука в сторону увольнения коуча, который проделывает неплохую работу и ведет "трех львов" к будущему Евро. Это один подход. Другой - это смена уже второго наставника после тех 0:4, причем и уход Шевченко с последующим назначением Петракова, и приход вместо Александра Васильевича временщика Ротаня выглядели судорожными, неосмысленными. С таким подходом тяжело верить в чудеса.

А именно на это сегодня и приходилось надеяться. Без основного защитника в лице Забарного и лишь с одним номинальным правым вингером Цыганковым, который ныне в неплохой форме и регулярно забивает за "Жирону". Правда это ему место в старте не гарантировало, ведь на позиции правого атакующего игрока неожиданно вышел Малиновский. За позицию самого Руслана же отвечал Судаков, что оказалось весьма неожиданным. Нашлось место и для дебютанта Сватка, который сыграл в паре с Матвиенко в центре обороны. Свой новичок был и у англичан - 26-летний Джеймс Мэддисон из "Лестера" таки дослужился до дебюта за "трех львов". В остальном состав хозяев читался легко.

То ли английская сборная изначально не хотела включаться, то ли украинский центр поля так связывал соперника, однако факт остается фактом - начало сегодняшнего матча получилось достаточно медленным и скудным на моменты. Коллектив Саутгейта больше владел мячом, поджимал "сине-желтых" к владениям Трубина, однако акцентированного момента создать не получалось. Украина же изначально настроилась на волну "Шахтера" в последней ЛЧ. Команда старалась максимально компактно и без ошибок играть в обороне, а в атаке... Там как пойдет, Мудрик ведь всегда убежать сумеет.

Казалось, что до 37-й минуты все шло неплохо, однако Англия наказала уже за первую ошибку. Сака получил мяч на правом крыле, откуда и выдал прострел на дальнюю штангу. Там Караваев поначалу играл вплотную против Кейна, однако все же не уследил за лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, позволив тому открыть счет. Спустя две минуты игроки хозяев поздравляли уже Сака - шикарный удар издали левой ногой. Настоящий лидер текущего лидера АПЛ сделал счет 2:0 и, по сути, закрыл игру.

В целом счет на табло можно назвать достаточно справедливым, ведь фаворит игры... Ах, да, был еще второй тайм. Увы, из-за почти полного отсутствия интересных событий о нем можно было бы и не вспоминать, однако формальности соблюдать стоит. Проблемой украинской сборной после перерыва был тот факт, что Англия времен Саутгейта - это та сборная, которая почти не ошибается, когда комфортно ведет в счете. Они не идут на риск, не пытаются разгромить соперника, а чаще всего на классе ждут финального свистка. Так собственно было и сегодня. Замены Ротаня не сработали, как и переход на тройку центрбеков. Да даже получивший три игровые минуты с барского плеча Коноплянка не смог переломить ход игры. Более того, во втором тайме стоит поблагодарить Трубина за 2-3 неплохих сейва, ибо счет мог быть и крупнее.

0:2, Украина проигрывает на "Уэмбли", начиная свой путь в отборе на Евро с поражения. Плохо, но прогнозируемое. Теперь осталось дождаться новых шагов от УАФ, нового тренера и новый план будущего развития главной команды. Без этого ничего не будет.

Евро-2024, отборочный раунд, второй тур
26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли"
Англия - Украина 2:0
Голы: Кейн 37, Сака 40
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс, Хендерсон, Беллингем (Галлахер 85) - Сака, Кейн (Тони 81), Мэддисон (Грилиш 85)
Украина: Трубин - Караваев (Буяльский 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь 61) - Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зинченко - Малиновский, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Цыганков 61)
Предупреждения: Малиновский 69

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Комментарии (41)
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Spokoyno (Київ)
26.03.2023 в 21:13
Ну так, коли ми могли протиставити англійцям лише автобус, грали з Мудриком та Судаковим... Перший Миколенко без подстраховки програє Сака, а Гаріку Караваєва обіграти раз... трошечки підштовхнув і Олександр по м'ячу не влучив. Другий теж Сака гуляв де хотів, а Мишко навіть рядом не постояв. Ну атакуючий наш найдорожчий, а тут головне завдання було ВІДБИТИСЯ! А так занадто велика перевага у класі у гравців ЗА, тому і перемога не за нами
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0
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 21:13
поставить Трубу воротах который пропустил 7 штук --был же Лунин --короче нет сборной -тренера (хотя им не какой тренер не поможет)это просто стадо баранов --довольны что 2 гола пропустили--вызывайте КВАРЦЯНОГО другого выхода НЕТ а Ребров сюда не прейдёт позорить своё имя-- может только Ротань за хорошие бабки
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0
-3
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scorpius (Ck)
26.03.2023 в 21:16
Ну да, будь Лунин в воротах, то и игра сразу наладилась бы
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.03.2023 в 21:13
Дело Фоменко живёт! Хотели, как лучше, а получилось, как всегда!
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0
0
Lotaring (Харьков)
26.03.2023 в 21:13
Изи бесплатная поездка в Лондон за покупками.
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0
0
Термит (Київ)
26.03.2023 в 21:11
Нашим було поставлено політичне завдання - дати відчути англам себе супергравцями, щоб здобути лояльність у англійської публіки та істеблішменту. З задачею справилися на відмінно!
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0
0
rimofip (Киев)
26.03.2023 в 21:10
Англии сегодня было тяжело: нужно было победить, но не изнасиловать
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+4
-1
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scorpius (Ck)
26.03.2023 в 21:12
Джентельмены справились
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+1
0
sidor3 (Киев)
26.03.2023 в 21:10
Что мы хотим если Караваев и Яремчук играют в сборной а тренер начинающий Гвардиола чудит с заменами и тактикой на игру. Зинченко впервые в жизни играл правым защитником после замен. Наверное Ротонь с перепугу ошибся а Соболя поставил левым. Цирк
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
26.03.2023 в 21:14
Начинающий кто?! Гвардиола? Не надо такое писать, а то ему еще пару клубов поручат тренировать.
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
26.03.2023 в 21:08
Яремчук сейчас настолько плох, что даже из офсайда не забивает((((
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+2
-1
Footballers (Умань)
26.03.2023 в 21:07
Сцикливе затягування часу з перших секунд.Англія просто пожаліла і не стала добивати.Ротань тренер 3-х команд нє вінават.
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+1
0
shat (киев)
26.03.2023 в 21:06
яремчук Это днище был есть и будет , лось с абсолютным отсутствием техники , оно всегда делало вид что играет , то есть обозначает . Малиновский заигрывается во всех моментах , то есть смысл конечных действий отсутствует , Зинченко лучший , НО , наши игроки не успеваят за его мыслями и скоростью действий . А так спасибо игрокам за старания , кроме яремчукА
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+1
-2
Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 21:10
А Мудрик, значит, тебе понравился)))
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
26.03.2023 в 21:06
З хорошого і несподіваного в цій грі: Сваток і Судаков. Гра - бєзнадьога. Навіть при тому що наші гравці слабкіші індивідуально, не було ні ідеї, ні боротьби. Жахливо.
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0
-3
avatar
Kalyna (Montreal)
26.03.2023 в 21:06
На цьому його "дебют" має закінчитися. Стидобище абсолютне.
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
26.03.2023 в 21:09
Він просто подумками вже розробляв стратегію битви його Олександрії з Ворсклою через шість днів.
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.03.2023 в 21:06
Не выпустить Цыганкова в старте это надо быть полным ротанём.
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+5
0
Будєм разбіратся (Київ)
26.03.2023 в 21:08
Циганкова і Довбика. Бо Яремчук «мертвий» вже рік. Але кого не постав, командної гри не було б(
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+1
0
Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 21:13
Будет нормальный тренер - будет и игра!
+1
0
Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 21:05
Душещипающее жалкое позорное зрелище(((
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+1
0
avatar
Американец 2000
26.03.2023 в 21:05
Ну Англия просто пожалела и не стала громить (((Уберите на х..й этого дбила Ротаня (((Уже вроде и суркисы не рулят,почему не могут нормального тренера назначить ??? Что вы издеваетесь над болельщиками ???(((
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.03.2023 в 21:04
Ми в різних вагових категоріях. Добре, що англічанам не треба було штук 7 забивати. У нас виділив хіба що Судакова. Мудрик і в збірній слабенько.
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0
0
Тренерую (Столица)
26.03.2023 в 21:07
Слабенько))) нуль повний!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
26.03.2023 в 21:04
этому стаду баранов не поможет ни какой тренер--убирайте Ротаня с новыми мышлениями--пусть добивает Александрию и молодёжку -вызывайте Кварцяного --он хоть построит их как любить родину
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
26.03.2023 в 21:04
За три минуты бездарно просраный матч.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2023 в 21:03
То не збірна. Набір гравців без будь-яких завдань.
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+2
0
Зритель (Харьков)
26.03.2023 в 21:03
По такій грі 0-2 - це перемога.
Ответить
+2
-1
Sandra777 (Львів)
26.03.2023 в 21:02
Тактика на гру була не пропустити повну торбу ,краще прогати 7-0 але мати момении , жах гра ГАмн@
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0
0
Prideman (Lviv)
26.03.2023 в 21:01
А стільки розмов було перед матчем...ми...ми....ми...як можна на щось розраховувати коли граєте банально на відбій?
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+1
0
miruk 81 (львів)
26.03.2023 в 21:01
Якщо ти береш Коноплянку то дай хоча б хвилин 15 зіграти
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
26.03.2023 в 21:02
А якщо фізухи вистачає тільки на 5 хвилин
Ответить
0
0
miruk 81 (львів)
26.03.2023 в 21:03
Тумаю гірший за сьогоднішнього Циганкова чи Довбика
0
0
vorofan (Житомир)
26.03.2023 в 21:01
Павелка гнать треба за його експерименти зі збірними якомога далі від українського футболу. Як можна було Ротаня ставить тренером, при тому що ми маємо професора Маркевича?
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+1
0
Sessinjo (Мукачево)
26.03.2023 в 21:01
Як добре, що ЗСУ так не воюють. А то б ми зараз ґаварілі по свинськи
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
26.03.2023 в 20:58
просто жах, на жаль.
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+4
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scorpius (Ck)
26.03.2023 в 20:58
Англы нас на классе сделали. Наши же полные мертвяки - без агрессии и желания, будто товарняк катали. Более-менее сыграли только Зина и Степан. И что это за тренерский гениальный ход был - играть со старта без чистого правого вингера и выпустить Малину и Судакова вдвоем на одну позицию, когда они в итоге мешали друг другу? Яремчук полное дно сейчас. Выход Коноплянки в конце это как итог, выбрасывание белого полотенца на ринг. Похоже, что по уровню игры мы опускаемся куда-то очень глубоко.
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+1
-1
vorofan (Житомир)
26.03.2023 в 21:03
ХСудакову до збірної ще довго рости
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+1
-1
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scorpius (Ck)
26.03.2023 в 21:06
До якої саме? В цій збірній за рівнем він нічим не гірший за решту
0
0
Mexxxxx (Просяная)
26.03.2023 в 20:57
1. Если бы Англия включила хотя бы вторую скорость то штук семь было бы точно, тем более защита у нас отсутствует, там проходной двор.2. Наше увлечение физруками наверное уже далеко зашло. Понятно хочется всем бывшим хорошим футболистам дать порулить, но можно ж раздать им каждому по 3-4 команды из нижних лиг и пусть увлекаются. Они ж таланты, по три команды тянут легко.3. Самое удивительное было смотреть как во втором тайме англичане почти все время стояли на своей половине поля, в прямом смысле отходили и стояли, а наши по своей привычке все катали неспешно вдоль и поперек и просто не знали что ж его делать дальше. Может и не рассматривался такой вариант в атаку пойти, характер показать, та просто побежать всей командой. 4. Было понятно, что они играют в полноги, жалеют нас, задача была нас не громить. Они б и гол престижа дали забить, если бы мы конечно хоть до штрафной как-то смогли дойти. Мы ж понимаем, что в классе игроков и игры пропасть, но были бы благодарны за бой, за самоотдачу, за огонь в глазах. Хотя бы это.
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+3
-1
Sessinjo (Мукачево)
26.03.2023 в 21:09
Бо Англія наші друзі аристократи, не те що ті обкурені голандці з фейе
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+1
0

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.