Англия - Украина 2:0. Прогнозируемый дебют Ротаня

Англия и Украина имеют достаточно интересную историю личных встреч. Команды провели два товарняка в начале века, дважды пересекались в отборах на Чемпионатах мира (с одной легендарной победой "сине-желтых" с незабитым пенальти Шевченко и голом Назаренко), а также дважды играли в рамках европейских первенств. Кому-то куда больше в память врезалась та самая игра на домашнем Евро, когда гол Девича не был засчитан даже после пересечения линии, однако мы предлагаем вспомнить недавние 4:0 в пользу "трех львов". Точнее события после четвертьфинала Евро. Это поможет ощутить разницу подходов.

Несмотря на поражение в финале Евро-2020 и дико скучный футбол от родоначальников, местная федерация выражала всяческую поддержку Гарету Саутгейту, оставив того у руля команды. Так же они поступили и после поражения в четвертьфинале недавнего Чемпионата мира. 1:2 против французов, однако ни звука в сторону увольнения коуча, который проделывает неплохую работу и ведет "трех львов" к будущему Евро. Это один подход. Другой - это смена уже второго наставника после тех 0:4, причем и уход Шевченко с последующим назначением Петракова, и приход вместо Александра Васильевича временщика Ротаня выглядели судорожными, неосмысленными. С таким подходом тяжело верить в чудеса.

А именно на это сегодня и приходилось надеяться. Без основного защитника в лице Забарного и лишь с одним номинальным правым вингером Цыганковым, который ныне в неплохой форме и регулярно забивает за "Жирону". Правда это ему место в старте не гарантировало, ведь на позиции правого атакующего игрока неожиданно вышел Малиновский. За позицию самого Руслана же отвечал Судаков, что оказалось весьма неожиданным. Нашлось место и для дебютанта Сватка, который сыграл в паре с Матвиенко в центре обороны. Свой новичок был и у англичан - 26-летний Джеймс Мэддисон из "Лестера" таки дослужился до дебюта за "трех львов". В остальном состав хозяев читался легко.

То ли английская сборная изначально не хотела включаться, то ли украинский центр поля так связывал соперника, однако факт остается фактом - начало сегодняшнего матча получилось достаточно медленным и скудным на моменты. Коллектив Саутгейта больше владел мячом, поджимал "сине-желтых" к владениям Трубина, однако акцентированного момента создать не получалось. Украина же изначально настроилась на волну "Шахтера" в последней ЛЧ. Команда старалась максимально компактно и без ошибок играть в обороне, а в атаке... Там как пойдет, Мудрик ведь всегда убежать сумеет.

Казалось, что до 37-й минуты все шло неплохо, однако Англия наказала уже за первую ошибку. Сака получил мяч на правом крыле, откуда и выдал прострел на дальнюю штангу. Там Караваев поначалу играл вплотную против Кейна, однако все же не уследил за лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, позволив тому открыть счет. Спустя две минуты игроки хозяев поздравляли уже Сака - шикарный удар издали левой ногой. Настоящий лидер текущего лидера АПЛ сделал счет 2:0 и, по сути, закрыл игру.

В целом счет на табло можно назвать достаточно справедливым, ведь фаворит игры... Ах, да, был еще второй тайм. Увы, из-за почти полного отсутствия интересных событий о нем можно было бы и не вспоминать, однако формальности соблюдать стоит. Проблемой украинской сборной после перерыва был тот факт, что Англия времен Саутгейта - это та сборная, которая почти не ошибается, когда комфортно ведет в счете. Они не идут на риск, не пытаются разгромить соперника, а чаще всего на классе ждут финального свистка. Так собственно было и сегодня. Замены Ротаня не сработали, как и переход на тройку центрбеков. Да даже получивший три игровые минуты с барского плеча Коноплянка не смог переломить ход игры. Более того, во втором тайме стоит поблагодарить Трубина за 2-3 неплохих сейва, ибо счет мог быть и крупнее.

0:2, Украина проигрывает на "Уэмбли", начиная свой путь в отборе на Евро с поражения. Плохо, но прогнозируемое. Теперь осталось дождаться новых шагов от УАФ, нового тренера и новый план будущего развития главной команды. Без этого ничего не будет.

Евро-2024, отборочный раунд, второй тур

26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли"

Англия - Украина 2:0

Голы: Кейн 37, Сака 40

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс, Хендерсон, Беллингем (Галлахер 85) - Сака, Кейн (Тони 81), Мэддисон (Грилиш 85)

Украина: Трубин - Караваев (Буяльский 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь 61) - Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зинченко - Малиновский, Яремчук (Довбик 74), Мудрик (Цыганков 61)

Предупреждения: Малиновский 69