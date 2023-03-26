Шедевр. ВИДЕО эффектного гола Сака в ворота сборной Украины

Партнер Александра Зинченко в лондонском "Арсенале", Букайо Сака, удвоил преимущество Англии в матче против сборной Украины. Следует отметить, что удар получился очень эффектным: игрок принял мяч перед штрафной, развернулся и здорово положил снаряд в левый верхний угол.

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