Буяльский сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2021 года

Полузащитник Виталий Буяльский вышел на поле в составе сборной Украины впервые за полтора года. В матче против Англии хавбек вышел вступил в игру на 61 минуте вместо Александра Караваева. Для него эта встреча стала десятой в составе главной команды страны.

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Отметим, что в последний раз футболист надевал форму национальной сборной еще в сентябре 2021-го, когда он выходил в стартовом составе на матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). За последние четыре года та игра была для Буяльского единственной в официальном матче за "желто-синих".