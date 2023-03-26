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Буяльский сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2021 года
Большое возвращение
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник Виталий Буяльский вышел на поле в составе сборной Украины впервые за полтора года. В матче против Англии хавбек вышел вступил в игру на 61 минуте вместо Александра Караваева. Для него эта встреча стала десятой в составе главной команды страны.
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Отметим, что в последний раз футболист надевал форму национальной сборной еще в сентябре 2021-го, когда он выходил в стартовом составе на матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). За последние четыре года та игра была для Буяльского единственной в официальном матче за "желто-синих".
Напомним, что после первого тайма матча Англия – Украина счет 2:0. Следить за игрой вы можете на нашем сайте в
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