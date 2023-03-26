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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор на Евро-2024. Исландия забила 7 голов, Португалия - 6, а Словакия возглавила гонку за второе место

ЕВРО-2024
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Борьба, как и ожидалось, закручивается

Отбор на Евро-2024. Исландия забила 7 голов, Португалия - 6, а Словакия возглавила гонку за второе место

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Исландия забила совершенно безнадежному Лихтенштейну даже больше, чем Португалия тремя днями ранее.

Хозяева фактически не сопротивлялись. Почти каждый навес в их штрафную приводил к опасности; они проигрывали всю силовую борьбу, что критично против рослой Исландии.

Олафсон начал разгром благодаря рикошету, но истинным героем островитян стал 33-летний Арон Гунарссон - тот самый бородач, которого вы точно запомнили по Евро-2016. Вообще он опорный хавбек, но сегодня отошел играть центрального защитника, и даже с этой позиции оформил хет-трик, пользуясь громадным преимуществом на втором этаже.

В таблице после победы у Исландии три очка, у Лихтенштейна - ноль. Все как и должно быть.

2-й тур отбора на Евро. Вадуц. "Рейнпарк"

Лихтенштейн - Исландия - 0:7

Голы: Олафсон, 3, Харальдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73 (с пенальти), Гудйонсен, 85, Эллертссон, 87

Лихтенштейн: Бюхель - Сандро Вольфингер (Йылдиз, 72), Фроммельт, Трабер, Хофер, Майер (Фабио Вольфингер, 46) - Люхингер (Нетцер, 46), Хаслер, Визер (Бек, 77) - Гасснер (Фрик, 69), Зеле

Исландия: Рунарссон - Палссон, Гуннарссон (Йоханессон, 75), Магнуссон, Олафссон - А. Сигурдссон (Эллертссон, 65), Гудмундссон (Андерсон, 46), Тордарсон, Торстейнсон - Финнбогасон (Гудйонсен, 65), Харальдссон

Предупреждения: Фабио Вольфингер, 60, Визер, 64, Зеле, 90 - Финнбогасон, 56

Люксембург, конечно, прибавил за последние годы, но Португалия остается для него недосягаемой величиной.

"Селессау" четырежды пробили по воротам за стартовые полчаса, забили при этом четыре гола, после чего откровенно тянули время, пользуясь беспомощностью соперника.

Как и три дня назад против Лихтенштейна, дубль оформил 38-летний Криштиану Роналду - теперь у него 122 гола за сборную, из которых 11 - именно в ворота Люксембурга.

Касательно Португалии в целом, то ей принесли результат банальные фланговые навесы - причем в случае с голом Бернарду Палинья подавал почти от центра поля. Просто удивительно, что рослая защита хозяев с этим не справлялась.

В таблице после победы у команды Роберто Мартинеса 6 очков. У Люксембурга - 1. Все как бы логично.

2-й тур отбора на Евро. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Португалия - 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Рафаэл Леау, 88

Люксембург: Морис - Янс, Мартинс (Карлсон, 46), Шано, Жерсон (Бонерт, 46), Пинто - Венсан Тилль (Боржес, 70), Мартинес-Перейра (Себастьян Тилль, 82), Баррейро, Жерсон Родригес - Синани (Олесен, 46)

Португалия: Патрисиу - Антониу Силва, Рубен Диаш, Данилу - Далот, Палинья (Жота, 87), Бруну Фернандеш (Рафаэл Леау, 75), Нуну Мендеш - Бернарду Силва (Рубен Невеш, 64), Роналду (Рамуш, 65), Жоау Феликс (Отавиу, 75)

Предупреждения: Венсан Тилль, 32, Мартинес, 37, Мартинс, 74, Баррейро, 82 - Роналду, 57

А вот здесь результат неожиданный, учитывая, что словаки ранее опозорились с Люксембургом (0:0), а босняки в одни ворота разбили исландцев (3:0).

Что случилось? Почему так? Скорее всего, это нехватка класса - именно она ведет к нестабильности в результатах и качестве футбола. Впрочем, в любом случае, Словакию сегодня надо хвалить.

Ветеран Роберт Мак, приехавший из далекой Австралии, открыл счет в сольном проходе, а затем через ту же зону прорвался и забил еще и Хараслин. Опорники - вот кто подвел Боснию наибольше.

Во втором тайме у гостей был шанс вернуться в матч, но Демирович головой чудом ударил мимо, и на этом все. Даже выход Джеко ничего не изменил - наоборот! В концовке лучший голевой шанс упустили словаки в лице Суслова, которому пока до Мака еще ой как далеко.

В таблице победа словаков вывела их на второе место с 4 очками, но также закрутила нехилую интригу, ведь Босния и Исландия совсем рядом с 3 баллами.

2-й тур отбора на Евро. Братислава. "Тегельне Поле"

Словакия - Босния и Герцеговина - 2:0

Голы: Мак, 13, Хараслин, 40

Словакия: Дубравка - Пекарик, Дьомбер, Вавро, Ганцко - Куцка, Лоботка (Грошовский, 90+1), Дуда (Бенеш, 69) - Мак (Суслов, 58), Польевка (Зреляк, 69), Хараслин (Беро, 90+1)

Босния и Герцеговина: Шехич - Дедич, Ахмедходжич, Миличевич (Цимирот, 46), Саничанин, Газибегович - Хаджиахметович (Прчич, 63), Таирович (Стефанович, 74), Крунич - Демирович, Превляк (Джеко, 63)

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В статье: Португалия Словакия Босния и Герцеговина Исландия Лихтенштейн Люксембург
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.