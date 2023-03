Отбор на Евро-2024. Исландия забила 7 голов, Португалия - 6, а Словакия возглавила гонку за второе место

Исландия забила совершенно безнадежному Лихтенштейну даже больше, чем Португалия тремя днями ранее.

Хозяева фактически не сопротивлялись. Почти каждый навес в их штрафную приводил к опасности; они проигрывали всю силовую борьбу, что критично против рослой Исландии.

Олафсон начал разгром благодаря рикошету, но истинным героем островитян стал 33-летний Арон Гунарссон - тот самый бородач, которого вы точно запомнили по Евро-2016. Вообще он опорный хавбек, но сегодня отошел играть центрального защитника, и даже с этой позиции оформил хет-трик, пользуясь громадным преимуществом на втором этаже.

В таблице после победы у Исландии три очка, у Лихтенштейна - ноль. Все как и должно быть.

????????Centre-Back Aron Gunnarsson scored a hat-rick today … not very often a defender gets to take the match ball home ???????? pic.twitter.com/D2MLXBpREL

2-й тур отбора на Евро. Вадуц. "Рейнпарк"

Лихтенштейн - Исландия - 0:7

Голы: Олафсон, 3, Харальдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73 (с пенальти), Гудйонсен, 85, Эллертссон, 87

Лихтенштейн: Бюхель - Сандро Вольфингер (Йылдиз, 72), Фроммельт, Трабер, Хофер, Майер (Фабио Вольфингер, 46) - Люхингер (Нетцер, 46), Хаслер, Визер (Бек, 77) - Гасснер (Фрик, 69), Зеле

Исландия: Рунарссон - Палссон, Гуннарссон (Йоханессон, 75), Магнуссон, Олафссон - А. Сигурдссон (Эллертссон, 65), Гудмундссон (Андерсон, 46), Тордарсон, Торстейнсон - Финнбогасон (Гудйонсен, 65), Харальдссон

Предупреждения: Фабио Вольфингер, 60, Визер, 64, Зеле, 90 - Финнбогасон, 56

Люксембург, конечно, прибавил за последние годы, но Португалия остается для него недосягаемой величиной.

"Селессау" четырежды пробили по воротам за стартовые полчаса, забили при этом четыре гола, после чего откровенно тянули время, пользуясь беспомощностью соперника.

Как и три дня назад против Лихтенштейна, дубль оформил 38-летний Криштиану Роналду - теперь у него 122 гола за сборную, из которых 11 - именно в ворота Люксембурга.

Касательно Португалии в целом, то ей принесли результат банальные фланговые навесы - причем в случае с голом Бернарду Палинья подавал почти от центра поля. Просто удивительно, что рослая защита хозяев с этим не справлялась.

В таблице после победы у команды Роберто Мартинеса 6 очков. У Люксембурга - 1. Все как бы логично.

2-й тур отбора на Евро. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Португалия - 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Рафаэл Леау, 88

Люксембург: Морис - Янс, Мартинс (Карлсон, 46), Шано, Жерсон (Бонерт, 46), Пинто - Венсан Тилль (Боржес, 70), Мартинес-Перейра (Себастьян Тилль, 82), Баррейро, Жерсон Родригес - Синани (Олесен, 46)

Португалия: Патрисиу - Антониу Силва, Рубен Диаш, Данилу - Далот, Палинья (Жота, 87), Бруну Фернандеш (Рафаэл Леау, 75), Нуну Мендеш - Бернарду Силва (Рубен Невеш, 64), Роналду (Рамуш, 65), Жоау Феликс (Отавиу, 75)

Предупреждения: Венсан Тилль, 32, Мартинес, 37, Мартинс, 74, Баррейро, 82 - Роналду, 57

А вот здесь результат неожиданный, учитывая, что словаки ранее опозорились с Люксембургом (0:0), а босняки в одни ворота разбили исландцев (3:0).

Что случилось? Почему так? Скорее всего, это нехватка класса - именно она ведет к нестабильности в результатах и качестве футбола. Впрочем, в любом случае, Словакию сегодня надо хвалить.

Ветеран Роберт Мак, приехавший из далекой Австралии, открыл счет в сольном проходе, а затем через ту же зону прорвался и забил еще и Хараслин. Опорники - вот кто подвел Боснию наибольше.

Во втором тайме у гостей был шанс вернуться в матч, но Демирович головой чудом ударил мимо, и на этом все. Даже выход Джеко ничего не изменил - наоборот! В концовке лучший голевой шанс упустили словаки в лице Суслова, которому пока до Мака еще ой как далеко.

Róbert Mak delivers on the European stage! ????????????



The @SydneyFC forward started & found the back of the net for Slovakia in their 2-0 @EuroQualifiers win over Bosnia and Herzegovina this morning! #WeAreALeagues pic.twitter.com/PplXOvndqW