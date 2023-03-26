ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на Евро-2024. Исландский бородач трижды забил Лихтенштейну (обновляется)
День в группе J начался без сенсаций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Исландия забила совершенно безнадежному Лихтенштейну даже больше, чем Португалия тремя днями ранее.
Хозяева фактически не сопротивлялись. Почти каждый навес в их штрафную приводил к опасности; они проигрывали всю силовую борьбу, что критично против рослой Исландии.
Олафсон начал разгром благодаря рикошету, но истинным героем островитян стал 33-летний Арон Гунарссон - тот самый бородач, которого вы точно запомнили по Евро-2016. Вообще он опорный хавбек, но сегодня отошел играть центрального защитника, и даже с этой позиции оформил хет-трик, пользуясь громадным преимуществом на втором этаже.
В таблице после победы у Исландии три очка, у Лихтенштейна - ноль. Все как и должно быть.
2-й тур отбора на Евро. Вадуц. "Рейнпарк"
Лихтенштейн - Исландия - 0:7
Голы: Олафсон, 3, Харальдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73 (с пенальти), Гудйонсен, 85, Эллертссон, 87
Лихтенштейн: Бюхель - Сандро Вольфингер (Йылдиз, 72), Фроммельт, Трабер, Хофер, Майер (Фабио Вольфингер, 46) - Люхингер (Нетцер, 46), Хаслер, Визер (Бек, 77) - Гасснер (Фрик, 69), Зеле
Исландия: Рунарссон - Палссон, Гуннарссон (Йоханессон, 75), Магнуссон, Олафссон - А. Сигурдссон (Эллертссон, 65), Гудмундссон (Андерсон, 46), Тордарсон, Торстейнсон - Финнбогасон (Гудйонсен, 65), Харальдссон
Предупреждения: Фабио Вольфингер, 60, Визер, 64, Зеле, 90 - Финнбогасон, 56
2-й тур отбора на Евро. Люксембург. "Стад де Люксембург"
Люксембург - Португалия -
Начало в 21:45
2-й тур отбора на Евро. Братислава. "Тегельне Поле"
Словакия - Босния и Герцеговина -
Начало в 21:45
Популярное сейчас
- Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты
- Шевчук: Игрокам УПЛ нужно прятаться в окопах, в туннелях, когда они слышат воздушную тревогу
- Англия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26 марта 2023
- Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО