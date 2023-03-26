Отбор на Евро-2024. Исландский бородач трижды забил Лихтенштейну (обновляется)

Исландия забила совершенно безнадежному Лихтенштейну даже больше, чем Португалия тремя днями ранее.

Хозяева фактически не сопротивлялись. Почти каждый навес в их штрафную приводил к опасности; они проигрывали всю силовую борьбу, что критично против рослой Исландии.

Олафсон начал разгром благодаря рикошету, но истинным героем островитян стал 33-летний Арон Гунарссон - тот самый бородач, которого вы точно запомнили по Евро-2016. Вообще он опорный хавбек, но сегодня отошел играть центрального защитника, и даже с этой позиции оформил хет-трик, пользуясь громадным преимуществом на втором этаже.

В таблице после победы у Исландии три очка, у Лихтенштейна - ноль. Все как и должно быть.

2-й тур отбора на Евро. Вадуц. "Рейнпарк"

Лихтенштейн - Исландия - 0:7

Голы: Олафсон, 3, Харальдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73 (с пенальти), Гудйонсен, 85, Эллертссон, 87

Лихтенштейн: Бюхель - Сандро Вольфингер (Йылдиз, 72), Фроммельт, Трабер, Хофер, Майер (Фабио Вольфингер, 46) - Люхингер (Нетцер, 46), Хаслер, Визер (Бек, 77) - Гасснер (Фрик, 69), Зеле

Исландия: Рунарссон - Палссон, Гуннарссон (Йоханессон, 75), Магнуссон, Олафссон - А. Сигурдссон (Эллертссон, 65), Гудмундссон (Андерсон, 46), Тордарсон, Торстейнсон - Финнбогасон (Гудйонсен, 65), Харальдссон

Предупреждения: Фабио Вольфингер, 60, Визер, 64, Зеле, 90 - Финнбогасон, 56

2-й тур отбора на Евро. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург - Португалия -

Начало в 21:45

2-й тур отбора на Евро. Братислава. "Тегельне Поле"

Словакия - Босния и Герцеговина -

Начало в 21:45