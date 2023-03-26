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Отбор к Евро. Словения выходит в лидеры после комичной победы над Сан-Марино
Словенцы не без труда обыграли аутсайдера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к Евро. Группа H, 2-й тур
Сложице, Любляна
Словения – Сан-Марино 2:0
Голы: Шешка 56, Ди Майо 60 (аг)
Словения: Облак – Стоянович, Брекало, Бийол (Дркушич, 36), Карничник (Балковец, 58) – Зайц (Станкович, 82), Гнезда-Черин, Ловрич, Вербич (Хорват, 82) – Вомбергар (Випотник, 58), Шешко
Сан-Марино: Бенедеттини – Фаббри (Франчози, 73), Росси (Ди Майо, 46), Челови – Д'Аддарио, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Витайоли, 73), Този – Нанни (Ринальди, 86), Берарди (Лаццари, 58)
Предупреждения: Д’Аддарио 45, Фаббри 54, Франчози 78
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