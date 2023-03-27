На Уэмбли Украина выглядела обреченно и беззубо. Виноваты все по цепочке, но начинать стоит "с головы"

Обсуждаем поединок между сборными Украины и Англии. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Зря мы боялись по поводу Сватка в старте – проблемы сборной Украины оказались намного шире, в тренере и нежелании футболистов попытаться хоть что-то сделать на поле "Уэмбли". Ошибки Ротаня, не кинематографическое прощание Коноплянки со сборной, отсутствие ставки на контратаки от Руслана Петровича, стратегии от УАФ и желания бороться от игроков – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.