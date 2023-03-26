ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2020 года
Вышел на последние минуты
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Украинский вингер Евгений Коноплянка вышел на поле на последней минуте основного времени в матче против сборной Англии. Для футболиста эта игра стала в сборной 87 в карьере. Он идет седьмым в реестре гвардейцев главной команды страны.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Примечательно, что для 33-летнего Коноплянки этот поединок стал первым в составе сборной с сентября 2020 года. Тогда он отыграл 54 минуты против Швейцарии (2:1) в матче Лиги наций. С осени 2021 и до марта 2023 Евгений не вызывался в сборную.
Напомним, что матч Англия – Украина
Популярное сейчас
- Англия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
- Англия – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Провалили концовку тайма. Украина пропустила от Англии два гола за три минуты. ВИДЕО
- Без Ярмоленко и Попова. Ротань объявил заявку сборной Украины на матч против Англии
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 18:01 Зарубежные Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- 09:29 Украинские Шевчук - о вызове Коноплянки в сборную: Если надо моя помочь, то я готов подъехать
- 23:18 Украинские Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной