Коноплянка сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2020 года

Украинский вингер Евгений Коноплянка вышел на поле на последней минуте основного времени в матче против сборной Англии. Для футболиста эта игра стала в сборной 87 в карьере. Он идет седьмым в реестре гвардейцев главной команды страны.

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Примечательно, что для 33-летнего Коноплянки этот поединок стал первым в составе сборной с сентября 2020 года. Тогда он отыграл 54 минуты против Швейцарии (2:1) в матче Лиги наций. С осени 2021 и до марта 2023 Евгений не вызывался в сборную.