Роналду во втором матче за сборную Португалии сделал дубль. ВИДЕО голов

Криштиану Роналду во втором подряд матче отбора на Евро-2024 оформляет дубль. После двух голов в ворота Лихтенштейна Криш отличился двумя мячами в ворота Люксембурга.

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Эти голы стали для Роналду 121 и 122 за Португалию. 38-летний нападающий обновил свой же рекорд по голам на уровне национальных сборных.

Напомним, сегодня сборная Украины проиграла Англии 0:2.

Видео первого гола

Видео второго гола