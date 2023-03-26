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Роналду во втором матче за сборную Португалии сделал дубль. ВИДЕО голов
38-летний португалец не останавливается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду во втором подряд матче отбора на Евро-2024 оформляет дубль. После двух голов в ворота Лихтенштейна Криш отличился двумя мячами в ворота Люксембурга.
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Эти голы стали для Роналду 121 и 122 за Португалию. 38-летний нападающий обновил свой же рекорд по голам на уровне национальных сборных.
Напомним, сегодня сборная Украины проиграла Англии 0:2.
Видео первого гола
Видео второго гола
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