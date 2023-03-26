Читатели UA-Футбол признали Анатолия Трубина лучшим игроком матча Англия - Украина

В телеграм-канале UA-Футбол сразу после завершения стартового матча украинской сборной в отборе на Евро-2024 начался опрос на лучшего поединка.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в опросе приняло участие более тысячи подписчиков. Больше всего голосов получил голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин (27%). 26% участников отдали предпочтение хавбеку лондонского "Арсенала" Александру Зинченко. "Третьей звездой" игры стал еще один "горняк": Георгий Судаков (14%).