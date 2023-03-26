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Читатели UA-Футбол признали Анатолия Трубина лучшим игроком матча Англия - Украина
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В телеграм-канале UA-Футбол сразу после завершения стартового матча украинской сборной в отборе на Евро-2024 начался опрос на лучшего поединка.
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Всего в опросе приняло участие более тысячи подписчиков. Больше всего голосов получил голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин (27%). 26% участников отдали предпочтение хавбеку лондонского "Арсенала" Александру Зинченко. "Третьей звездой" игры стал еще один "горняк": Георгий Судаков (14%).
Напомним, что матч Англия – Украина
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