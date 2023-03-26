Отбор к Евро. Финляндия добывает важную победу в Белфасте

Отбор к Евро. Группа H, 2-й тур

Виндсор Парк, Белфаст

Северная Ирландия – Финляндия 0:1

Гол: Кельман 28

Финляндия добывает важную победу в Белфасте, сравнявшись по очкам с Данией, Казахстаном и сегодняшним оппонентом. У всех четверых по три пункта по итогам двух туров в группе, где Словения лидирует со 100-процентным результатом. Исход крайне осторожного поединка в Северной Ирландии решил единственный гол Беньямина Кельмана, получившего свой первый шанс в нынешней квалификации.

С первых минут соперники начали крайне закрытую игру. Оба делали ставку на оборону и гораздо лучше справлялись с разрушением, нежели созиданием. Первого удара пришлось ждать до 19-й минуты, когда защитник гостей Алхо неопасно пробил с углового. Вскоре хозяева ответили на это ударом Диона Чарльза выше ворот из пределов штрафной.

Но в середине тайма гости неожиданно повели. Лод пробрался сквозь двух оппонентов по правому краю, прострелил в штрафную, и транзитом через Пукки мяч дошёл до Кельмана, которому пришлось проявить немало ловкости для того, чтобы обработать сложный мяч и послать его в сетку с нескольких метров. Отмечаем удачную замену от Канервы, который предпочёл более мобильного Кельмана тяжелому Похьянпало в сегодняшней встрече.

Дион Чарльз до перерыва успел организовать единственную опасную контратаку в этом матче. Сам же форвард её и начал, подловил на ошибке Йенсена, а затем ворвался в штрафную и с пары метров не сумел переиграть Градецки. Финны после этого уже не ходили в массированные атаки, и быстрых выпадов мы больше не видели.

Во втором тайме финны откровенно перешли на удержание, но делали это настолько качественно, что критиковать их не за что. Ноль ударов в створ ворот Градецкого тому прямое подтверждение. Чаще всего "зелёной армии" даже не удавалось подобраться к чужой штрафной. Также гости отрезками классно сбивали темп атак соперника затяжными розыгрышами мяча, убивая время и восстанавливая силы.

0:1. Финляндия перечеркивает неудачу в Северном дерби важной выездной победой. Северная Ирландия очень радовалась попаданию "филинов" в группу, ведь оба их выступления на больших турнирах начинались с квалификации, где им приходилось играть с финнами. Пожалуй, после сегодняшнего поражения этой радости уж точно поубавилось.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Баллард (Мадженнис, 50), Кэткарт, Браун – Бредли, Макнейр, Ш. Чарльз (Прайс, 79), Томпсон (Сэвилл, 79), Льюис – Вашингтон (Уайт, 69), Д. Чарльз

Финляндия: Градецки – Алхо (Тейлор, 86), Вяйсянен, Иванов, Йенсен (Пелтола, 52) – Сухонен (Сойри, 70), Лод, Камара, Шюллер – Пукки (Форсс, 70), Кельман (Похьянпало, 86)

Предупреждения: Д. Чарльз 74 – Йенсен 48, Сойри 90+4