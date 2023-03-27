На дне рядом с Мальтой. Таблица группы сборной Украины в отборе на Евро-2024

В группе С квалификации на чемпионат Европы 2024 года, в которой участвует сборная Украины, состоялись матчи второго тура.

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Беспрекословное лидерство захватила Англия, имеющая шесть очков из шести возможных. По три балла у Италии и Северной Македонии. Замыкают таблицу и соответственно на дне пока Украина и Мальта. Команда Руслана Ротаня имеет лучшую разницу мячей, чем мальтийцы, поэтому находится на одну ступеньку выше.

Следующие матчи в группе сборной Украины будут сыграны в начале лета. 16 июня состоятся встречи Мальта – Англия и Северная Македония – Украина.

Напомним, что напрямую на Евро-2024 выходят по два первых места из каждой группы.