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На дне рядом с Мальтой. Таблица группы сборной Украины в отборе на Евро-2024
Наша сборная пока провела только один матч
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В группе С квалификации на чемпионат Европы 2024 года, в которой участвует сборная Украины, состоялись матчи второго тура.
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Беспрекословное лидерство захватила Англия, имеющая шесть очков из шести возможных. По три балла у Италии и Северной Македонии. Замыкают таблицу и соответственно на дне пока Украина и Мальта. Команда Руслана Ротаня имеет лучшую разницу мячей, чем мальтийцы, поэтому находится на одну ступеньку выше.
Следующие матчи в группе сборной Украины будут сыграны в начале лета. 16 июня состоятся встречи Мальта – Англия и Северная Македония – Украина.
Напомним, что напрямую на Евро-2024 выходят по два первых места из каждой группы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|2
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|4
|Украина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
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