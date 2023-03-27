ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн - после победы над сборной Украины: Это была идеальная неделя
Англичане набрали 6 очков в 2 матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от победы над командой Украины (2:0) в квалификации Евро-2024.
"Это была действительно особенная неделя. Очевидно, что все началось в Италии с того рекордного гола и победы. Это была волшебная ночь. Затем мы вернулись к реальности и должны были убедиться, что обыграем Украину. Так и случилось, мы выиграли, и это поставило нас в отличное положение в квалификации. Это была просто идеальная неделя.
Последние несколько дней были сумасшедшими. Мой отец и брат были в Неаполе. На "Уэмбли" были моя жена и дети, и эти воспоминания навсегда останутся со мной.
Я горжусь ребятами, они остаются сосредоточенными и выполняют свою работу.
Это показывает, какая мы команда. Мы все были разочарованы после чемпионата мира, но признак хорошей команды – вернуться и показать менталитет команды.
В "Тоттенхэме" много чего происходит, но мне очень понравилась эта неделя с Англией, это самое главное, и теперь пришло время вернуться в мой клуб", - сказал Кейн в комментарии BBC.
Англия возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах.
Популярное сейчас
- Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. В группе вторые с конца, но в плей-офф проходим
- Отбор на Евро-2024. Исландия забила 7 голов, Португалия - 6, а Словакия возглавила гонку за второе место
- Зинченко признан "Левом матчу" Англия - Украина
- Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
Новости по теме
- 21:25 Зарубежные Коноплянка сыграл за сборную Украины впервые с сентября 2020 года
- 13:33 Украинские Крауч: Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик вызывает восторг в сборной Украины
- 06:38 Зарубежные Франция и Англия в четвертьфинале, планы Динамо, возвращение Златана. Главные новости за 4 декабря