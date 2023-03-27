Кейн - после победы над сборной Украины: Это была идеальная неделя

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от победы над командой Украины (2:0) в квалификации Евро-2024.

"Это была действительно особенная неделя. Очевидно, что все началось в Италии с того рекордного гола и победы. Это была волшебная ночь. Затем мы вернулись к реальности и должны были убедиться, что обыграем Украину. Так и случилось, мы выиграли, и это поставило нас в отличное положение в квалификации. Это была просто идеальная неделя.

Последние несколько дней были сумасшедшими. Мой отец и брат были в Неаполе. На "Уэмбли" были моя жена и дети, и эти воспоминания навсегда останутся со мной.