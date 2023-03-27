Манчини: Такие матчи, как с Мальтой раздражают, они малопривлекательны

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в рамках отбора на Евро-2024.

"Такие матчи трудны – в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.

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Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов.

Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем", – заявил Манчини.