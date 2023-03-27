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Ирландия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В первом туре отбора французы разгромили Нидерланды 4:0
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
Последний официальный матч Ирландия провела в сентябре в рамках Лиги наций, где только в последнем туре сохранила место во втором дивизионе, обыграв Армению. В марте ирландцы уже встречались со скромной по футбольным показателям Латвией в товарищеской игре и пропустили два, хотя и забили сразу три. Французы уже стартовали в квалификации с уверенной победы над Нидерландами 4:0. Продолжит ли Мбаппе и компания показывать результативный футбол и дальше?
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Отбор на Евро-2024
28 марта. Начало в 21:45
Ирландия – Франция
Трансляция – MEGOGO
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