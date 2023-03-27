Ирландия - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Последний официальный матч Ирландия провела в сентябре в рамках Лиги наций, где только в последнем туре сохранила место во втором дивизионе, обыграв Армению. В марте ирландцы уже встречались со скромной по футбольным показателям Латвией в товарищеской игре и пропустили два, хотя и забили сразу три. Французы уже стартовали в квалификации с уверенной победы над Нидерландами 4:0. Продолжит ли Мбаппе и компания показывать результативный футбол и дальше?

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Отбор на Евро-2024

28 марта. Начало в 21:45

Ирландия – Франция

Трансляция – MEGOGO