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Нидерланды - Гибралтар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Оранье" нужна реабилитация за два поражения подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
У Нидерландов сейчас действующая серия из двух поражений подряд. В декабре "оранье" в серии пенальти уступили Аргентине на ЧМ-2022, а уже в марте команда потерпела сокрушительное поражение от Франции 0:4. Подопечные Рональда Кумана необходимо реабилитироваться за предыдущие неудачи. К тому же, ближайшим соперником будет Гибралтар, который потерпел четыре подряд поражения в официальных играх с общим счетом 2:14.
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Отбор на Евро-2024
27 марта. Начало в 21:45
Нидерланды – Гибралтар
Трансляция – MEGOGO
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