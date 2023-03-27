Нидерланды - Гибралтар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У Нидерландов сейчас действующая серия из двух поражений подряд. В декабре "оранье" в серии пенальти уступили Аргентине на ЧМ-2022, а уже в марте команда потерпела сокрушительное поражение от Франции 0:4. Подопечные Рональда Кумана необходимо реабилитироваться за предыдущие неудачи. К тому же, ближайшим соперником будет Гибралтар, который потерпел четыре подряд поражения в официальных играх с общим счетом 2:14.

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Отбор на Евро-2024

27 марта. Начало в 21:45

Нидерланды – Гибралтар

Трансляция – MEGOGO